'Ni distintos, ni diferentes: Campeones', el optimismo contra el drama

Esta semana se estrena Ni distintos ni diferentes: Campeones, el documental que cuenta las historias reales de los protagonistas de Campeones, la película de Javier Fesser que representa a España en los próximos Oscar. Álvaro Longoria dirige esta cinta que nos documenta acerca de una realidad poco conocida.

El documental nos muestra a nueve personas con discapacidad intelectual que nos abren las puertas de sus vidas y nos relatan en primera persona los retos de vivir en una sociedad que no está diseñada para ellos. Con emoción y humor conocemos su entorno y nos muestran sus puntos de vista. El director afirma que "los problemas de nomenclatura: "subnormales", "discapacitados", "diferentes", "distintos"... no son más que este deseo de nuestra sociedad de encasillarlo todo y de poner una etiqueta", y que "la naturalidad es lo que nos falta, nos falta la pureza que nuestros protagonistas tienen".

Longoria es director de otros documentales por los que ha sido premiado, como el ganador al Goya Hijos de las nubes. Ni distintos, ni diferentes: Campeones se presentó en la 66ª edición del Festival de cine de San Sebastián, con la colaboración de ENDESA, RTVE y Movistar+, donde el director añadía que su voluntad con la cinta era "desarmar lo que significa ser “normal” o “capacitado” y aprender de los protagonistas nociones o sentimientos que tenemos aletargados. Además, espero que conocerles nos permita entenderles y aceptarles mejor”.

Hoy, en la presentación del documental, los protagonistas han expresado su ilusión ante el trabajo que han realizado, y Longoria y su equipo han expresado todo lo que les ha aportado este rodaje, destacando que "Lo que más podemos aprender de ellos es a tomarnos los problemas con optimismo, y no hacer un drama de todo, porque quizás en nuestra sociedad somos muy quejicas en general, y cuando ves a estos héroes que se toman situaciones muy complicadas con una sonrisa, te dan una gran lección". Los actores también han mostrado sus expectativas con respecto a la gala de los Oscar, uno de ellos añadía: "sí, quiero ir a los Oscar, pero estoy preocupado porque hay un señor que se llama 'El Presidente Donald Trump' que no me va a dejar entrar por mi color de piel".

En definitiva y como lo define el director, "es un viaje emocional de la mano de unas personas de quienes tenemos mucho que aprender".