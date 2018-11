Atreverse con la prostitución

Un negocio que genera beneficios de 8 millones al día, unos 3 mil millones de euros al año y que ocupa a unas 350 mil personas ¿A qué es bastante extraño que no esté regulado? Lo es, sin duda, y sólo se entiende porque algunos debates nunca terminan de cerrarse del todo: por ejemplo el de la prostitución, que es el sector que genera estas cifras en España.

Nos lo hemos preguntado más de una vez aquí en “La Ventana”: ¿qué sería mejor: prohibirla del todo, o legalizarla? Lo que desde luego no sirve es no hacer nada, no tomar ninguna decisión regulatoria que es, exactamente, lo que sucede en España, por cierto el país que más gasta de toda la zona euro. Aquí la prostitución e alegal. Y eso es lo que denuncia hoy en un artículo, a mi juicio muy recomendable, el profesor Víctor Lapuente en el diario “El País”. Me parece relevante que hulla de dogmatismos y que recomiende a los partidarios, y partidarias de una vía o de otra que intenten ver aspectos positivos en los argumentos contrarios. Él toma partido, ¿eh?, para nada estamos hablando de equidistancias. Después de estudiar lo que ha ocurrido en países que han aplicado políticas distintas….Holanda por ejemplo reguló la prostitución, pero Suecia la prohibió….y son dos países como muy modernos, muy de vanguardia; bueno, pues después de ese análisis el profesor Lapuente apuesta por abolir la prostitución. No porque ese concepto el de prohibir a rajatabla, figure en los manuales de una mente liberal, sino porque los efectos benéficos que provocaría, según él, son muy grandes, incluido el de enviar el mensaje de que cosificar a la mujer es reprobable. Vale, ese es un punto de vista y yo puedo compartirlo porque el tanto por ciento de mujeres que ejercen la prostitución de manera forzada, y cada vez más jóvenes en España, es tan grande que sólo por eso ya merece la pena apuntarse a la abolición.

Pero luego aparecen otras voces como las del manifiesto que hoy firman más de 300 mujeres del mundo de la cultura, el derecho y la universidad donde reclaman que no se impida la legalización del sindicato de trabajadoras sexuales. Hay personas muy conocidas, ¿eh?, desde Isabel Coixet a Elena Poniatowska, pasando por Ángeles Mastreta o Begoña Zabala; todas admiten tener posiciones y enfoques muy distintos sobre este asunto, pero defienden el derecho a la libre sindicación. Porque una cosa es, dicen, la trata de personas para ser explotadas y otra muy distinta la diversidad de trabajos sexuales que se pueden ejercer libremente, incluido el cine porno, los teléfonos eróticos….y claro, puestos así, yo también puedo entenderlo porque si se les niega a estas mujeres el derecho a sindicarse, ¿qué estamos haciendo: ignorar que existen? No sé, mi resumen es que este asunto es muy complejo; que el feminismo, en el que también militamos muchos hombres, no tiene una sola voz….pero que ya va siendo hora de decidir algo. Porque si en los temas difíciles, la política, los políticos optan por silbar y mirar hacia otro lado, ¿de qué diantres no sirven? Es sólo una pregunta.