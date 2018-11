España es ql euinto país de la OCDE con mayor tasa de sobrepeso y obesidad. Una alarmante epidemia de la que no somos lo suficientemente conscientes. Por el Día Mundial de la Obesidad hemos concocido tres puntos de vista: un experto en obesidad infantil, un cirujano y su paciente.

Miguel Ángel Martínez González es catedrático de salud pública en la Universidad de Navarra y acaba de publicar el libro 'Salud a ciencia cierta. Consejos para una vida sana sin caer en las trampas de la industria'.

"El empeoramiento ha sido dramático en las tres últimas décadas. Hemos seguido el camino de Estados Unidos". Martínez González apunta directamente a la industria alimenticia, la 'Big Food', y la compara con la 'Big Tobaco' de las tabacaleras: "Hay autores financiados por la industria".

Sin embargo: cree que es un problema conceptual: "Comemos demasiado, es un mensaje que no se da lo suficiente". Cree que deberíamos recuperar los hábitos de nuestros abuelos: "Hemos perdido un patrón mediterráneo de alta calidad".

Aunque puede afectar a cualquiera, sí que hay un patrón que se repite en los países europeos: "Es mucho más frecuente la obesidad en las clases sociales con menor nivel adquisitivo y educativo".

Charlamos también con el Dr. Ignacio Cañizares, director de Obecentro, centro especializado en obesidad, y Julián, uno de sus pacientes. Cañizares explica que la cirugía es la mejor solución porque "es muy difícil que un paciente mantenga la dieta a años vista".

Esta cirugía se aplica al sistema digestivo: "Actúa a nivel de estómago y de intestino". Nos habló sobre los dos tratamientos: el restrictivo, que consiste en una reducción de estómago, y el bypass gástrico, que reduce la absorción de alimentos.

Julián se puso en febrero en manos del Dr. Cañizares y no puede estar más contento: "Mejor imposible, me ha cambiado la vida". Desde entonces, ha perdido 37 kilos y lleva una vida normal.ñizares me ha cambiado la vida"