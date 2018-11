Lectores de pueblo

Te lo dicen a menudo, sobre todo desde que compareces envuelto ante ellos con la

vitola de haber obtenido varios premios más o menos renombrados (o lo que es lo

mismo, tras haber protagonizado, porque no otra cosa son los premios, varios

felices accidentes). Pasa especialmente en pueblos pequeños, de pocos miles de

habitantes, de esos que tienen una biblioteca heroica, normalmente atendida por

una bibliotecaria no menos heroica, a la que da aliento una concejal de Cultura que

también sabe apretar los dientes. Te lo sueltan así, y no puedes evitar sonrojarte al

oírlo: “No sabe cómo le agradecemos que se digne venir aquí, a un pueblo”. Lo que

viene a continuación, no por ensayado y repetido ya mil veces, deja de ser un

desafío. El desafío de transmitirles, y que te crean, que esa biblioteca de pueblo es,

de todos a los que te invitan, el lugar en el que más sientes que está tu sitio. Porque

allí es donde se da la verdadera batalla por la lectura, por impedir que los libros y

sus gentes nos convirtamos en bichos raros, en habitantes marginales de un

mundo digitalizado y audiovisual. Porque es en esas bibliotecas modestas, en esos

pueblos pequeños, donde has encontrado a los mejores lectores, a esos que hacen

de un libro algo de veras importante y de la lectura su vida. A veces te quedas con

la sensación de que lo toman como un cumplido. Por eso lo repites ahora que no

los tienes delante. Para que sepan que no lo es. Para que les llegue tu gratitud.

