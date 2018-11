"Empecé a encontrar mi camino como novelista cuando me asomé por la ventana por primera vez"

Una recopilación de crónicas y reportajes escritos fuera y dentro de España. Así es Ahí fuera, el último libro de Lorenzo Silva, que hoy conversa con Macarena Berlín y Fran Pastor en Los Muchos Libros.

Lorenzo nos cuenta que ha aprendido mucho, como escritor, del periodismo. "Me ha dado la oportunidad de acercarme a historias en las que he podido ser testigo de primera mano, de cosas que no es fácil ver y de historias que no es fácil conocer". Confiesa también que al escribir sobre una historia real con hechos contrastados "aprendes a escribir mejor las ficciones y aprendes a tener más sensibilidad para los detalles realmente valiosos".

Ahí fuera es un libro que se adentra en las profundidades del mal y del crimen, que reúne historias vividas de primera mano en forma de crónicas, reportajes y entrevistas. "Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y es lo buenos narradores que son los investigadores criminales", dice Lorenzo. Nos habla también de los militares y de lo mucho que han cambiado sus funciones desde hace 30 años. "Eran mucho menos profesionales, tenían mucha menos conciencia".

Nos cuenta el escritor que cuando estaba en Herat (Afganistán), le empezaron a parar por la base y se dio cuenta de que tenía más lectores de los que pensaba. "La base, por cierto, tenía una biblioteca bastante bien surtida. Tenía novela, tenía historia, filosofía, poesía...".

Acercarse al corazón de la historia, una de las claves más importantes del periodismo y de cualquier forma de escritura. "Yo creo que el oficio de narrador de historias es acertar a meterse en los zapatos de la gente que sale en esos relatos", opina Lorenzo.

El libro también incluye, aparte de piezas de corte criminal y conflictos bélicos, entrevistas con personajes muy dispares, entre los que podemos encontrar al cantante de Extremoduro, Robe Iniesta y al escritor Emmanuel Carrère. Del primero, Lorenzo Silva destaca su sinceridad, "alguien que dice lo que cree en un mundo de eufemismos donde la gente no llama a las cosas por su nombre". Del segundo, su falta de pudor al hablar de temas tan personales como la crisis de fe o los pensamientos suicidas.

Lorenzo Silva hace una reflexión sobre la falta de introspección que hay en sus novelas. "Empecé a encontrar mi camino como novelista cuando me asomé por la ventana por primera vez". Nos cuenta que lo que a él le interesa no son sus historias, sino las historias de otros con las que él pueda conectar.