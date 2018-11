En las últimas semanas nos hemos mirado algunas veces, pero no nos hemos visto. Es demasiado tarde... ¿Es demasiado tarde? No pude llegar cuando debía - o lo que es peor - no supe hacerlo. Ella no es simplemente una mujer; es la vida, recordándome que a lo larga, arrebata más cosas que la muerte.

El escritor Selam Wearing nos regala este poema titulado ¿Tiene todo su momento?, perteneciente a su libro Tú y yo nunca fuimos nosotros.