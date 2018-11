GASTOS HIPOTECARIOS

Todos creen que sólo el Tribunal Europeo resolverá el conflicto

“Me siento estafada, indignada, pero vamos a seguir peleando y va a terminar bien”. Lo dijo ayer Charo Manzorro en Ser Consumidor una de las afectadas por las cláusulas suelo que relama 7.000 euros de gastos. Fue programa casi íntegro dedicado al conflicto de los gastos hipotecarios y, sobre todo, lo que viene ahora. En el mismo hablamos con asociaciones de consumidores, escuchamos las voces de estos días contra la decisión del Supremo y hasta del Gobierno: Y sobre las medidas anunciadas por el Presidente del Gobierno para cambiar la decisión del Supremo: pagarán los bancos. Y todo, analizado también por tres expertos: el abogado Fernando Zunzunegui, el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, Ignacio González Vega, y el economista Gonzalo Bernardos.

AUDIO

JESÚS SORIA

El Tribunal Supremo dijo el martes, autorrectificándose, que finalmente, los gastos hipotecarios “los pagarían los usuarios”. Luego rectificó el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el miércoles, y dijo que no por Real Decreto: “pagarán los bancos”. De todo ello hablamos con muchos invitado el domingo en Ser Consumidor. Por ejemplo, del “tiro en el pié” que mencionó Albert Rivera ( Ciudadanos) o la “mayor humillación de nuestra democracia”, como lo definió Pablo Iglesias ( Podemos) la solución del Supremo. O “el impuesto se puede eliminar”, de Pablo Casado. Las asociaciones de consumidores consultadas coincidieron bastante en nuestros micrófonos. Con la sentencia fueron muy claros: desde la “anómala y confusa” de Adicae, a lo “inaudito” de OCU, lo “indignante” de Asufín o la “aberración” de Facua.

Pero, y ahora ¿qué?. Para Fernando Herrero, vicepresidente de Adicae, “la batalla no se ha perdido, ya hay una batalla ganada con la decisión del Gobierno, pagan los bancos, pero seguimos…”. Enrique García, de OCU, dijo que “la medida del Gobierno arregla el presente pero no el futuro y beneficia a la banca”. Patricia Suárez, presidente de Asufín, dijo que “la medida de que paguen los bancos es positiva y espero que se acabe con el debate jurídico”, aunque cree que “terminará en Europa” por la retroactividad. Y Rubén Sánchez, de Facua, dijo sobre la retroactividad para los que ya tienen firmada la hipoteca que “es injusto que lo tengo que pagar el usuario”, pero confió en que el Tribunal de Justicia Europeo “rectifica nuevamente a la justicia española”.

También hablamos con Fernando Zunzunegui, abogado, economista y autor de un reciente estudio europeo sobre el fraude de la banca. Dijo que la decisión del Supremo le pareció “ajustada a derecho, pero sorprendente” y que los jueces “no saben de finanzas y temen dañar la estabilidad del sistema”. Sobre posibles reclamaciones por la retroactividad, dijo que cree que llegará allí “pero no es semejante a las cláusulas suelo; esto es un problema de tributos y normalmente esas decisiones considera que son de los Estados”. Aplaudió la figura de la Oficina de Protección al Consumidor “que es necesaria, imprescindible”.

Gonzalo Bernardos, economista y consultor económico/inmobiliario, se inclinó directamente por “retirar el impuesto”. ¿Y los daños a las Comunidades Autónomas por lo que no recaudan?, le preguntamos. “Que pongan un suplemento a los bancos en el Impuesto de Sociedades”. Dijo que no cree que los bancos acaben repercutiendo el pago de estos gastos al consumidor “porque habrá competencia y el que más ganará es el que más crédito de”. “Lo asumirá el banco y quizá una mínima parte le consumidor”, remató. Criticó a a los políticos “porque se creen todo lo que dicen los bancos. También me dijeron en el Parlamento hace años que las entidades españolas eran las mejores de Europa. Con eso le digo todo”. ¿Y se cree lo de que la banca no soportaría la retroactividad ? “Mire: Ganan 6.000 millones y una retroactividad a 4 años les supondría 2.800 millones. Las cláusulas suelo les supone 3.700 millones si reclamaran todos los afectados, pero su política es pleitear, pleitear… y ni el 50% de los clientes pleitean al final”.

El magistrado Ignacio González Vega, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, criticó otra vez la “mala gestión” del Supremo en este asunto y ante la pregunta de qué hacer ahora con el asunto de la retroactividad que preocupa a millones de afectados, dijo que “quedan los juzgados, el Constitucional y el Tribunal de Justicia Europea, que siempre han sido los más sensibles a los problemas de los consumidores. Aquí tenemos una legislación confusa que, a veces, es muy poco protectora de los consumidores”. Pero terminó con un símil muy futbolero: “Queda medio partido, y probablemente, hasta la prorroga…”

Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, dijo en Ser Consumidor que “tenemos claro que los gastos hipotecarios está en una cláusula abusiva” y confiaba en que “Europa lo arregle”. Chari Manzano, una afectada que esperaba le devolvieron unos 7.000 euros por los gastos que pagó en su día, se mostró indignada: “Me siento estafada, indignada, pero vamos a seguir peleando y todo va a terminar bien”, dijo. “Es muy doloroso que te obliguen a pagar estas cantidades, cuando hay usuarios que han puesto en la calle. Y seguiremos peleando contra el Estado, y hasta los propios notarios, porque aquí parece que no tenemos legalidad ninguna”.