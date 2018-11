Sergio Ramos lleva pleno de acierto desde el punto de penalti esta temporada: cinco de cinco. Además, los dos últimos los ha marcado a lo 'Panenka', tanto ante el Valladolid como ante el Celta.

En El Larguero de este martes, Pau López, guardameta de la Selección y del Real Betis, analizaba la manera de tirar los penaltis del camero y la conversación que mantuvo con él al respecto.

"No creo que sea una falta de respeto, al menos yo no me lo tomo como una falta de respeto. Eso sí, le he dicho que lleva dos seguidos y que el tercero lo veo complicado y me ha dicho que no va a tirar más a lo 'panenka' en lo que queda de temporada (risas). Al final el tiene mucha confianza en sí mismo y de momento no está fallando. Si me fuese a tirar un penalti... no sé lo que haría. Aquí en los entrenamientos aguanta mucho hasta el final, es complicado. Además tampoco es muy fuerte en los penaltis y él es bueno lanzarlo a cualquier lado, lo tengo complicado (risas)", comentó al respecto el portero bético.