Noche de intensa actividad en Europa, con dos de las cuestiones que ahora mismo más preocupan. La primera es el Brexit. Esta misma noche, la primera ministra británica se está reuniendo uno a uno con sus ministros para presentarles un principio de acuerdo con Bruselas, que mañana va a someter a la votación de su gabinete en una reunión extraordinaria. Todavía no conocemos los detalles de este borrador , pero sí parece que ha conseguido sortear el escollo de la frontera irlandesa, que ha sido el principal quebradero de cabeza durante las negociaciones, veremos si es el texto definitivo. Noche, pues, de actividad, en Downing Street, por donde han ido desfilando todos los ministros británicos que han podido leer el texto, pero que, atención, según ha dicho el diario the Guardian, no se lo pueden llevar a casa.

Y noche intensa también en el Palacio Chigi, en Roma, sede del gobierno italiano donde se está ultimando la revisión de los Presupuestos generales, que debe retornar a la Comisión Europea después de que el primer borrador fuera rechazado. No se prevé que el ejecutivo italiano introduzca cambios en las cuentas y es más que probable que insista en situar el déficit en el 2'4, que fue, precisamente, lo que provocó el rechazo de Bruselas.

Como ven mucha actividad hoy en Europa, con muchos puntos calientes a los que vamos a ir inmediatamente, sin olvidarnos de Gaza.