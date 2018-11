Contra el estigma de la FP

La Formación Profesional arrastra una serie de estigmas que lastran su avance. En muchas ocasiones, se piensa en ella como una vía de segunda si el estudiante no llega a la universidad y la idea de que las únicas salidas están en la industria sigue presente en el colectivo general, a pesar de que la oferta cuenta con 26 familias profesionales que cubren sectores como la sanidad o el turismo. La realidad es que la inserción laboral de los titulados de FP supera a la de los universitarios: el último informe del Ministerio de Educación que comparaba a ambos se elaboró en 2015 y señalaba que las contrataciones de quienes tenían FP aumentaron un 14% frente a un 11% de las de los universitarios. No es de extrañar que la FP se haya convertido en una vía de reciclaje para algunos titulados universitarios o que no han terminado la carrera. Según la asociación FP empresa, entre el 10-15% de los matriculados en Formación Profesional provienen de la universidad, bien porque han decidido cambiar de estudios o porque no encontraban empleo con su titulación.

A pesar de todos esos estigmas, el número de matriculados en FP ha aumentado más de un 20% durante la crisis. Este curso hay casi 805.000 alumnos matriculados. Son 140.000 más que los que había en el curso 2010-11. El presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos, Alberto Arriazu, critica en Hoy por Hoy que el sistema no está preparado a este aumento de la demanda y que muchas veces, "se empuja a los chavales hacia la FP y luego no hay plazas". La directora de Economía del Círculo de Empresarios, Alicia Coronil, concreta que "faltan 150.000 plazas para igualarnos a la Unión Europea".

Hay más matriculados pero seguimos por debajo la media europea y de la OCDE. El último informe de la organización económica señala que en España sólo un 35% de los alumnos que estudia más allá de la secundaria obligatoria está matriculado en ciclos de FP. Es una cifra muy por debajo de las medias de la OCDE (44%) y de la UE (48%). Estas organizaciones llevan tiempo avisando a España de que le faltan más titulados de grado medio. Según sus previsiones en 2020, cerca de dos tercios de crecimiento del empleo se producirá en categorías de técnicos y profesionales.

Entre las soluciones que proponen para impulsar este tipo de formación está el hacer más atractiva la FP para las mujeres. Tanto Alberto Arriazu como Alicia Coronil coinciden en la importancia de la orientación profesional desde pequeños. "Muchos centros educativos llevan a exalumnos [para hablar de su experiencia a los estudiantes] pero es muy difícil que lleven a alumnos de FP. Hasta eso hay que cambiar", apunta Arriazu.

Por todo ello, Coronil insiste en la necesidad de que haya una reforma global del sistema educativo donde se tenga en cuenta la empresa como parte de la formación. De momento, el modelo de FP Dual -un sistema que se hace en colaboración con las empresas donde los alumnos hacen prácticas para completar su formación- no termina de arrancar en España. Sólo el 3% de los matriculados en FP está en este programa. En Alemania, uno de los países con mayor implantación de este sistema, suponen el 60% de los matriculados en FP. En nuestro país, los empresarios se quejan de falta de aspirantes y de un exceso de burocracia, que además es distinta según la comunidad autónoma. "Para que las empresas españolas puedan ofrecer esa formación dual también necesitan apoyo", apunta Coronil. "Tiene que haber cambios de funcionamiento y de mentalidad", insiste Arriazu.