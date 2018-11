Fernando Aleu: "El poder evocador de un perfume es extraordinario"

Médico, neurólogo, perfumista, empresario de moda... Y, ahora, a sus casi 90 años, escritor y novelista. El intercambio (Roca Libros, 2018) es la primera novela de Fernando Aleu, un espíritu renacentista que ha visitado este martes 'La Ventana'.

Aleu, que tras doctorarse en Medicina en su Barcelona natal en 1953, se marchó a Estados Unidos, donde ha vivido desde entonces, se sumergió en esta nueva aventura tras el comentario de una de sus nietas: "Una noche me pidió que le contara algo que me hubiera impresionado de joven".

Y Aleu le contó una historia que vivió con 14 años, en 1943: "En aquellos tiempos yo entrenaba para nadar, en el Club Natación Barcelona, que estaba en el puerto. Una noche, cuando íbamos a entrenar, un guardia civil nos paró y nos dijo que no podíamos pasar, que al día siguiente iba a suceder algo importante y que el puerto se iba a cerrar".

Así que, al día siguiente, para saciar su curiosidad, el joven Fernando Aleu subió hasta Montjuic para ver, mediante unos prismáticos, lo que sucedía en el puerto. "No pasaba nada, hasta que empezó a pasar algo". Lo que pasó, y de lo que fue testigo Aleu, fue el intercambio de prisioneros de la II Guerra Mundial que se produjo en el puerto barcelonés el 27 de octubre de 1943.

Una vida de novela

En ese hecho histórico se inspira El intercambio, "una apasionante historia de amor, amistad e intriga" que tardó en fraguarse cuatro años. Aleu, que ha reconocido que "escribir sin presión es un placer", ha repasado también algunas de sus muchas vivencias, esas que han construido una vida de novela.

Una de ellas fue su asociación con la multinacional de perfumes de la familia Puig. "Mi padre siempre decía que si identificas una coincidencia que tiene potencial, hay que agarrarla. Cuando me trasladé a EE UU para seguir estudiando, utilizaba una colonia que me gustaba, Agua Lavanda Puig y varios compañeros de la universidad me dijeron que olía bien y me preguntaron por ella".

Pero allí, en Estados Unidos, apenas se podía conseguir. Aleu escribió a los Puig y ahí empezó todo. "La sensación olfativa es importantísima. El poder evocador de un perfume es extraordinario", ha afirmado el ahora escritor, que ha descrito algunas de las cosas que encontrará el lector en El intercambio: "Momentos de felicidad, amargura, optimismo, pesimismo, ira, perdón, abnegación...".