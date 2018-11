Phi Beta Lambda - Oh! My LOL | 1x10 | El programa amargo

PBL 1x10 | El programa más amargo.

Ya van diez y estamos haciendo meta-radio.

¿Qué no haremos cuando llevemos 100?

Con Antonio Castelo, Iggy Rubín, Miguel Campos y Jorge Yorya.



******************************************



Wikipedia de Jim Gaffigan, el cómico con el que arrancamos el programa:

https://es.wikipedia.org/wiki/Jim_Gaffigan



Trailer de "Five", el último especial de comedia de Jim Gaffigan

https://www.youtube.com/watch?v=xD8X66rWiR0



Acerca de la polémica de Dani Mateo y la bandera

http://bit.ly/2JO9YRJ



Acerca de la movida de Pete Davidson y Ariana Grande

https://www.nacionrex.com/gossip/ariana-grande-y-pete-davidson-thank-u-next-respuesta-video-snl-2018-20181106-0034.html



El papel de Yorya en Phi Beta Lambda

https://twitter.com/PAMVLLO/status/1057331557130747904



Hoy hemos hablado de "100% Fresh", el nuevo especial de Adam Sandler. Puedes encontrarlo en Netflix:

https://youtu.be/gRycjPiqiNg



Hoy hemos sorteado la sudadera de Katherine Ryan. Su especial de comedia, "In Trouble", puedes encontrarlo en Netflix:

https://youtu.be/i1iNZ4XukhE



La semana que viene le agradecemos su Beautiful Comedy a:

Bert Kreischer: Secret Time. Disponible en Netflix.

https://www.youtube.com/watch?v=7q4PLdoy3n8



******************************************



