Abelardo, sobre el estilo: "Somos el equipo con menos posesión y vamos cuartos"

El entrenador del Deportivo Alavés Abelardo Fernández ha estado en los micrófonos de El Larguero hablando del buen momento del equipo en la presente temporada, que marcha en cuarta posición de la Liga Santander con 23 puntos, empatado con el Sevilla y el Atlético de Madrid y a solo un punto del líder, el FC Barcelona.

El ex jugador ha reconocido que las cosas están saliendo mejor de lo esperado. "Yo soy una persona optimista pero no me imaginaba con 23 puntos a estas alturas". "Sabemos cual es el objetivo y como es la liga, en cualquier momento puede ser al revés. El partido se está mostrando muy sólido, sobre todo en Mendizorroza", ha añadido, diciendo que nos encontramos en la Liga con mayor igualdad de los últimos años.

Abelardo considera que hay varios equipos que van a ir hacia arriba a medida que avance la temporada. "El Madrid el Barça y el Atleti van a acabar peleando por la liga, y nosotros acabaremos luchando por la permanencia. Equipos como Athletic o Valencia acabarán más arriba de lo que están. Para nosotros era impensable ganar al Villarreal o al Real Madrid. Es muy bonito para el espectador que la liga esté así", ha dicho. "Equipos con un presupuesto menos que los equipos grandes estamos haciendo un gran inicio", ha añadido.

Sobre los entrenadores españoles en la Liga

"Gran parte de la Liga Santander son entrenadores españoles, eso es que los clubes confían en nosotros. Los entrenadores se están modernizando, creo que las tecnologías ayudan a ello, las personas que están alrededor también te facilitan las cosas. Podemos dirigir equipos de Primera División y lo estamos demostrando", ha dicho sobre la inmensa cantidad de entrenadores españoles que hay ahora mismo en el campeonato doméstico.

Sobre el estilo

El antiguo jugador del FC Barcelona entre otros, ha hablado sobre el estilo, algo que ha estadio en boca de todos en los últimos días. "Me encanta Setién, pero también Simeone, que tiene teóricamente una propuesta contraria. Intento aprender de todos los entrenadores que veo". "A los entrenadores nos contratan para ganar partidos. Nosotros somos de los equipos con menos posesión y vamos cuartos", ha añadido.

Sobre Lopetegui y Solari

Me da pena con Julen Lopetegui porque tengo una gran amistad con él. Se ha encontrado con un equipo que no ha tenido suerte. El Real Madrid vive de situaciones en las que pierdes un partido y todo se magnifica. Lopetegui ha demostrado que es un magnífico entrenador, simplemente no ha tenido suerte". "Me parece fenomenal que Solari haya tenido esta continuidad", ha dicho sobre el argentino.

Sobre Luis Enrique y Jordi Alba

"Jordi Alba es un gran jugador, pero también lo son Marcos Alonso o Gayá. Es muy difícil para Luis Enrique escoger. A mí me encanta Luis Enrique", ha afirmado Abelardo sobre la polémica y el retorno del jugador a la selección española en la última convocatoria.