Manu Carreño: "Decir esa frase es dar un paso atrás"

Marco Asensio, desde la concentración de la Selección, sorprendió a muchos con unas declaraciones acerca de la situación del Real Madrid y de su papel en este momento complicado del equipo blanco.

"Tampoco lo veo como una crisis, al final yo tampoco tengo que ser el que tenga que tirar del carro en el club. Hay jugadores que llevan muchos más años que yo, más experimentados, con un estatus mayor al mío y son los que tienen que tirar del carro", dijo el atacante balear en #Vamos de Movistar+.

Sobre esas declaraciones opinó Manu Carreño en 'El Larguero'. "Teniendo razón como tiene Marco Asensio porque es verdad que hay jugadores más experimentados, a mí me sorprenden esas declaraciones". Y explicó: "Porque Asensio es un jugador que se está comiendo el mundo, o debería, y que tiene una calidad para ser un abanderado del Real Madrid".

"Aunque haya jugadores más experimentados decir esa frase me suena como dar un paso atrás, como esconderte y decir: 'a mí no me miréis, que el marrón se lo coman otros que para eso tienen más años que yo'", concluyó Carreño.

📻 Escucha de nuevo la entradilla de @ManuCarreno en @ElLarguero de hoy con la explicación de cómo queda la situación de Solari tras su continuidad hasta 2021 pic.twitter.com/IsyLAQGIZz — El Larguero (@ellarguero) November 13, 2018