Juanfran: "La obsesión por la final de la Champions no le viene bien ni a los aficionados ni a nosotros"

Tiene 33 años y lleva casi de una década vistiendo la zamarra rojiblanca, ahora también con el papel de capitán. Juanfran es 100% Atlético de Madrid. El defensa estuvo este miércoles en los estudios de la SER para contarle a Manu Carreño que su intención es seguir de rojiblanco -"me siento fuerte y que puedo rendir en el Atlético de Madrid y sacar cosas positivas"- y retirarse en el Atlético, aunque "también era el discurso de Gabi y Gabi ha salido de aquí como debería de salir y volverá y se le querrá".

Se muestra convencido también de que Jan Oblak continuará también en el equipo madrileño. "Yo creo que sí, que Oblak va a seguir con nosotros. Para mí es el mejor del mundo y ojalá pueda seguir con nosotros muchos años. Seguro que el club hará todo lo posible para que esté muchos años aquí. He estado con De Gea y Courtois, pero el mejor del mundo es Oblak, siempre aparece en los momentos importantes".

"Vamos a dejar el césped espectacular para el Barça"

En poco más de una semana visita el Wanda Metropolitano el Barça y Juanfran responde con humor si el césped del estadio rojiblanco estará bien. "Vamos a dejar el césped espectacular para el Barça", dice. "Hasta Xavi vendría a jugar", añade con cierta sorna.

Miguel Martín Talavera, Manu Carreño y Juanfran Torres en los estudios de la SER / CADENA SER

Y se pone más serio para dejar claro que ni él ni ninguno de sus compañeros opina de cómo de seco o alto tiene que estar el césped. "Nos preparamos bien para los que vienen a jugar, pero nosotros no estamos pendientes de si dejar más seco o no el césped porque tmabién tenemos jugadores que juegan muy bien a la pelota".

"Nuestro juego es aburrido para Setién porque no es del Atlético"

Juanfran también responde contundente pero tranquilo al hablar de las críticas de Setién, que dijo que el Atlético le aburría. "Setién y mucha gente dice que es aburrido ver al Atlético, pero para él que no es del Atlético. Lo respeto. Me encanta cómo juega el Betis, la forma que tiene de llevar los partidos pero nosotros también. Lo importante para nosotros es cómo se sienta los aficionados del Atlético si están orgullosos de su equipo y dicen que sí".

"La obsesión por la final no le viene bien ni a los aficionados ni a nosotros"

La afición del Atlético tiene grapada la final de la Champions, con el Wanda como escenario, entre ceja y ceja pero Juanfran avisa de que no viene bien esta obsesión. "Pongo un poco los pies en el suelo a la gente cuando me habla de la final de la Champions. El mensaje de la humildad del partido a partido no se le tiene que olvidar a la gente por mucho que la final sea en el Wanda. Esa obsesión no le viene bien ni a los aficionados ni a nosotros", dice.