A los pactos, de hoz y coz

Ahora es Podemos quien explota en Madrid, con enorme lío en las listas para las próximas elecciones municipales, que se celebrarán allá por la primavera del año próximo. Largo me lo fiais, se dirán ustedes, buenas gentes de a pie, pero plazo corto para los aparatos de los partidos, jóvenes y viejos, esos endiablados mecanismos capaces de triturar todo lo que se le pone al paso. Aún queda tiempo para saber en qué acaba ese conflicto concreto, pero quería aprovechar el Ojo esta circunstancia para una rápida visión sobre el conjunto de las fuerzas en liza en el Ayuntamiento de la gran capital, tan complejo como el de la Comunidad.

Ya se sabe que los últimos movimientos llevan irremediablemente a la derecha a partirse en tres listas, dos importantes, PP y Ciudadanos, y una tercera, Vox, vociferante pero microscópica. Pues ahora pasa que es posible que también haya tres listas, si nadie lo remedia, en la izquierda: la de Carmena, la del PSOE y la de Podemos. No pasaría gran cosa si al tiempo que se produce este minifundio del voto, no nos diera tanto miedo el acuerdo entre partidos. Porque esto es lo que va a pasar, que ya nadie va a tener ni una aproximación a la mayoría, por lo que vamos, de hoz y coz, a los pactos. Asúmanlo ahora, para no llorar después.