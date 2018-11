El coche y las ciudades

En 20 o 30 años el centro de las ciudades más importantes del mundo se va a cerrar a los coches privados. En su lugar habrá coches micro para una o dos personas y otros para seis o siete, posiblemente sin conductor.

Quien hace esta previsión no es un ecologista radical, sino el presidente de SEAT, Luca de Meo, en una entrevista reciente que he leído en 'Retina'. Una pensaría que para alguien que se dedica a fabricar coches, este panorama supone la ruina total. En cambio, De Meo nos cuenta que ya están trabajando en cómo será el modelo de negocio en el futuro próximo porque saben que tendrán, sí o sí, que transformarse. Y por eso trabajan y diseñan nuevas flotillas de coches que nos cuesta imaginar. La clave es reinventarse.

En 20 o 30 años, las nuevas generaciones nos preguntarán cómo es posible que condujéramos coches que hacen irrespirable el aire en las ciudades. Y hay quienes podrán contestar que fueron actores del cambio; que trabajaron para cambiar lo que parecía imposible.

No sé 2040 es un horizonte razonable o no para eliminar todos los coches de gasolina y diésel de nuestro país, como plantea el borrador de la nueva ley que prepara el Gobierno. No sé si los fabricantes necesitan más tiempo para reinventarse. Solo sé que un ingeniero de Kodak, esa gran tecnológica del siglo XX, ya inventó en 1975 algo que se parecía a la fotografía digital y que la multinacional descartó la idea porque afectaba al negocio, los carretes y las cámaras. En 2012 entró en bancarrota. Moraleja… No, no hay moraleja. Sería demasiado facilona.