¿Conocen ustedes el juego Jenga? Ese juego con piezas de madera que tienes que ir retirando de una torre hasta que la torre se cae. Pues la UE se asemeja a esa torre que se tambalea, solo que al final, aguanta. Siempre aguanta.

Aunque la pieza de madera que esta noche se ha retirado es de envergadura. Italia mantiene su presupuesto, el que triplica las reglas comunitarias en materia de déficit. Y además ha querido escenificar el desafío con un Consejo de Ministros nocturno y extraordinario para decir al final que no tocan ni una coma. Y esta mañana toca preguntarse si a la tercera economía de la zona euro le aplicarán los correctivos que le aplicaron a Grecia. O si las reglas son más duras para los más vulnerables. Son otros tiempos, es verdad, pero Italia puede convertirse en un referente que haga añicos las reglas del club.

Club que sin embargo se ha mantenido firme y unido en la negociación del Brexit. Hay principio de acuerdo con Theresa May. No se puede decir todavía que haya principio de acuerdo con Reino Unido porque hasta esta tarde no sabremos si todo el gabinete británico apoya este Brexit blando que viene a decir: si no quieren fronteras entre las irlandas, han de aceptar las normas de la unión aduanera. Ese es el acuerdo que salva además los derechos de los ciudadanos británicos aquí y de los comunitarios allí. Aunque los detalles se conocerán hoy.

Europa aguanta contra viento y marea, contra sus propias imperfecciones, contra quienes quieren romperla como Donald Trump, que ya nos reprocha incluso la ayuda americana en la Segunda Guerra Mundial. Merkel, que ahora que se va está ofreciendo su mejor cara, ha apoyado en el Europarlamento la idea de Macron de un ejército europeo. La mejor manera, dice, de decirle al mundo que nunca más habrá una guerra entre europeos.