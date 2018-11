Almunia: "Las consecuencias para Italia serán muy difíciles de asumir"

La decisión de Italia de desafiar a Bruselas al negarse a cambiar sus Cuentas abre un nuevo escenario en Europa. Joaquín Almunia, excomisario de Economía de la Comisión Europea, ha asegurado que “las normas comunitarias son claras al respecto”. “Si un país no cumple con las recomendaciones y deja que su deuda se eleve por encima de lo acordado se abre un procedimiento que puede desembocar en sanciones que nunca se han aplicado”, ha añadido.

Pero, ¿es realista iniciar el camino de las sanciones? “Lo que no es realista que un país como una deuda como la italiana deje que su deuda pública siga aumentando”, ha argumentado Almunia. “Antes de que lleguen las sanciones, los mercados, que son los que tienen que comprar su deuda, le van a ir subiendo el precio y al final las consecuencias para Italia serán muy difíciles de asumir. Ojalá que el gobierno italiano antes de llegar a esa situación corrija su posición”.

El acuerdo del ‘brexit’

Otro de los puntos de inestabilidad para la UE es el ‘brexit’, aunque el acuerdo entre May y la Unión abre un nuevo proceso, las dudas siguen sobre la mesa. El acuerdo sobre la mesa sería que Reino Unido se quedará dentro de la Unión Aduanera y de sus normas durante todo el periodo de transición y quizá algún tiempo más. “Para la UE lo menos malo es que haya un acuerdo y creo que el acuerdo en los términos que ha sido negociado no supone problemas porque cumple con el mandato que recibió el negociador europeo”, ha explicado el excomisario europeo. Almunia cree que los problemas están en el Reino Unido. “La reunión de Theresa May es muy importante porque no se sabe cuántos ministros favorables al brexit no lo van a apoyar o si van a dimitir. Si hay una crisis en el gobierno porque no son capaces de aprobar el acuerdo, May puede convocar elecciones”.

Si la primera ministra británica consigue salvar este escollo se encontrará con nuevos retos en el Parlamento. “Allí hay diputados euroescépticos conservadores que no la apoyarán pero también hay laboristas que, a pesar de la posición oficial del partido, sí la van a apoyar. Hay que ver cómo acaba esto. Para el resto de los europeos lo que importa es que no se abra un periodo de total incertidumbre y caos para inexistencia de ningún acuerdo”, ha concluido.