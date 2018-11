Podría resumirse así: Podemos tiene razón y Carmena tiene, además, los votos. Podemos tiene un reglamento muy claro pero la política no se hace exigiéndose a sí mismo el cumplimiento de su orden interno, sino el de las promesas a los ciudadanos. Es más valioso cumplir con Madrid que cumplir con la militancia, más que nada para no quedarte gobernándote a ti mismo. Los problemas de Podemos en Madrid empiezan con el éxito, como los problemas de las bandas nuevas de rock. Carmena empieza a desbordar las siglas entonces y las ha seguido desbordando ahora. Podemos tiene dos almas: la del control obsesivo de la dirección y la de darle a eso apariencia de asamblearismo. Carmena, que no es de Podemos, es la tercera alma y la más sospechosa. Pero en política el rumbo no lo marcan los expedientes de suspensión de militancia, sino el poder. Y tal y como están las cosas no es lo mismo mandar en Podemos que mandar en Madrid.

