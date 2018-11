Michelle Obama, sin nada que ocultar

El libro de Michelle Obama consigue exactamente lo que se propone: despertar la empatía del lector y sus ganas de ser mejor y de esforzarse más. ¿Cómo es posible que la mujer que pasó ocho años en la Casa Blanca consiga dar la sensación de no tener nada que ocultar. No es un logro literario pequeño. Cuenta que fumó porros, que tuvo un aborto, que fue a terapia matrimonial y que su marido es un desordenado que tira la ropa sucia al suelo con la misma naturalidad con la que compartió con la Reina de Inglaterra que no aguantaba más los tacones. Y luego está el morbo de saber qué le pareció Obama la primera vez que lo vio: "va el negro y llega tarde. No me impresionó".

