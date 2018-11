"Los Ondas son unos premios de radio de primer nivel"

Hoy La Ventana se abre desde el Hotel Meliá Barcelona Sky. El programa se ha trasladado hasta la Ciudad Condal para celebrar la gala de los Premios Ondas, desde el Gran Teatre del Liceu. Allí hablaremos con algunos de los ganadores como Sandra Sabatés, Manuel Burque o nuestro Isaías Lafuente, que recoge el suyo por la 'Unidad de vigilancia'.

Abrimos el programa con la visita de Susana Hornos, viuda de Federico Luppi, que nos ha presentado su obra 'Almost a widow' ('Casi una viuda') Un unico show en el que recuerda "todos aquellos momentos en los que casi era viuda y salíamos para alante y seguíamos". Allí contará anécdotas como sus charlas sobre su inevitable viudedad: "Al principio eran muy divertidas, me decía "al menos aguantame un año"; y luego de repente la muerte no era una broma, estaba ahí así que relajamos".

Durante el primer tramo recibimos a tres de los ganadores: Isaías Lafuente, Sandra Sabatés y Jordi Basté. Isaías desveló un divertido encuentro en la comida de los

Ondas, recibió una cura de humildad: "A mi me han confundido con un presentador de La Sexta de sucesos. Sigo muy orgulloso del premio ondas pero te baja a lo terrenal".

Descubrimos cómo fueron los inicios de Sabatés y Basté. En el caso de la presentadora de El Intermedio, "yo estudié Comunicación audiovisual para contar historias, pero desde el otro lado; quería ser realizadora". Tras siete años en La Sexta, no se hace planes de futuro: "Me encanta y me apasiona, no me planteo el mañana". En cambio, Basté iba encaminado a un futuro lejos de la radio: "Yo iba a ser veterinario, pero me daban miedo los gallos".

Después nos ha acompañado Manuel Burque, que junto a Quique Peinado ha ganado un premio por Radio Gaga. El secreto de su éxito está en que "transmite sensibilidades y damos voz a gente que no la tiene". El programa, que viene de Bélgica, tiene un estilo muy diferente al habitual en televisión. Lo cataloga como slow tv: "Nos lo planteamos como si alguien viniese a tu casa a cenar, a contarte el problema. Tú no ahondas; escuchas y le intentas consolar".

Una de las historias que serían dignas de aparecer en Radio Gaga fue la de Tomás Martínez, un pescador malagueño que ha pasado por error un año en la cárcel. Hablamos con él de su detención: "Eso no se olvida". Aquel día de 2010, "estaba pendiente de las cañas y de repente tengo detrás a una banda de magrebíes". Utilizaron su barco para el narcotráfico y él fue detenido con ellos. Ha perdido su casa y su vehículo, pero "lo peor son los daños psicológicos". Ahora ya ha podido abandonar el tratamiento psicológico, pero nadie se ha disculpado ni ha recibido una indemnización.