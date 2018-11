Sergio Ramos abandona la concentración de la Selección española

Sergio Ramos va a abandonar la concentración de la Selección tras una sobrecarga en el aductor. Como adelantó Javi Herraez al termino del partido y confirmó Romero, el capitán vuelve a Madrid por precaución tras haber jugado con molestias todo el partido contra Croacia.

Luis Enrique habría hablado con él y le habría dado permiso para abandonar la concentración y no viajar a Las Palmas para el último partido de la selección en este parón, el amistoso contra Bosnia. El de Camas no se fue en el autobús con el resto del equipo, sino que lo hizo tocado en un coche particular. La misma Selección lo ha anunciado en su cuenta de Twitter.

⚠️ OFICIAL | @SergioRamos jugó con molestias en el aductor y abandona la concentración debido a una sobrecarga. No viajará a Las Palmas por precaución pic.twitter.com/ZDwRcVwGJJ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 15 de noviembre de 2018