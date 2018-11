Ruptura total en Reino Unido

El mayor error político de la historia reciente del Reino Unido está teniendo las desastrosas consecuencias que nadie quiso explicar en su momento, seguro que la historia les suena de latitudes mucho más cercanas. Un político, David Cameron, agobiado por la situación en un momento determinado convoca un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, la campaña se basa en mentiras y falsas previsiones, en el referéndum ganan los que quieren irse. Al poco de esa victoria los que la fomentaron empiezan a descubrir todas las falsedades que dijeron, pero ya era demasiado tarde y ahora se intenta gestionar la salida con un coste político y social de enormes dimensiones.

Porque la ruptura en el Reino Unido es total, entre los políticos, independientemente del bando, la propia May se ha tenido que enfrentar con sus ministros contrarios al acuerdo alcanzado con Bruselas. Un acuerdo que no les gusta, quizás porque no recoge las mentiras que los favorables al Brexit vocearon durante la campaña. Contaron que salir de Europa les haría mejores y más ricos y resulta que ahora se sorprenden al ver que no va a ser así.

A Theresa May le han ido dimitiendo ministros y otros cargos ministeriales, pero ella, más débil que nunca, quiere mantenerse y esta misma tarde ha anunciado que no piensa dimitir. Dice que quiere cumplir el mandato del pueblo británico, pero el coste para su partido, pero sobre todo para su país está siendo muy grande. Porque cualquier acuerdo siempre será peor que permanecer en la Unión Europea.