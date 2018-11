Hoy el análisis de la Cara B no puede ser más evidente: nada menos que siete dimisiones en Reino Unido. Así que hoy vamos con el sinónimo de renunciar, retirarse, despedirse, irse, deponer, derrocar, despedir, destituir, echar, remover, desechar, expulsar... Dimitir. Ha sido un goteo desde la mañana, a las cinco de la tarde habían dimitido siete miembros del equipo de Teresa May, nos lo contaba Begoña Arce en el boletín. Parece ser que alguno más dimitirá, pero de momento May se resiste.

Según la RAE, dimitir significa: renunciar o hacer dejación de algo, especialmente de un cargo. Y dimisión, pues eso, renuncia o abandono de un empleo o de una comisión. Dimitir viene del prefijo dis, que es 'negación', 'privación' o 'separación' y mittere, que es 'enviar', 'soltar' o 'arrojar'.

No sé si es un complejo nuestro o si es verdad, pero en España la clase política no está muy acostumbrada a dimitir. Vamos a analizar eso en detalle, pero en la historia de la democracia han dimitido 31 ministros. Casi siempre por discrepancias con las decisiones del Gobierno, pero es verdad que en los últimos años, sobre todo por asuntos relacionados con la corrupción. Como curiosidad el primer ministro que dimitió fue Gabriel Pita da Veiga en 1977, porque se negaba a la legalización del Partido Comunista. Y bueno, en este país también ha dimitido un presidente del gobierno, el 29 de enero de 1981, Televisión Española interrumpía su emisión a las 19:40 horas.