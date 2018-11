“El 29 de marzo abandonaremos la Unión Europea”. Teresa May busca su papel en la historia. Se encontró con un marrón, el Brexit, que ella no había cocinado y sobre el que había pasado de puntillas. Y no quiere quedar como una primera ministra impotente ante las circunstancias: “He conseguido el mejor acuerdo. No pienso dimitir”. Así desafía a la fronda de los que la han abandonado y de los que rechazan lo negociado. En Europa hay prisa para dar el trabajo por terminado, pero esta historia dará todavía muchas vueltas. Cae un tabú: por primera vez un país saldrá voluntariamente de la Unión Europa. Si bien es cierto que Gran Bretaña psicológicamente siempre estuvo con un pie dentro y otro fuera. Queda así sentado el precedente. Y se abre el interrogante sobre si otros países seguirán el ejemplo. Al inicio de este proceso parecía posible. Pero algo ha cambiado: los gobiernos populistas de derechas ya no hablan de irse si no de mandar más en Europa.

El Brexit obliga a una reflexión: Europa no ha sabido crear vínculos culturales fuertes entre sus países. De Norte a Sur y de Este a Oeste, las mentalidades y las costumbres son muy diversas y la tendencia ha sido marcar distancias. Sin embargo, los dineros no son un cemento suficiente para garantizar por sí solo el entendimiento en los tiempos buenos como en los malos. Falta valor añadido: una sensibilidad común contra el recelo y la desconfianza.

Margarita Robles valora positivamente la creación de un ejército europeo. Hacer rabiar a Trump siempre se agradece, pero no es razón suficiente para responder a la pregunta clave: ¿de verdad que es una prioridad en este momento? ¿En detrimento de qué servicios se va a financiar el invento? Sería exigible claridad en quién pagará las consecuencias.

Las encuestas sobre las elecciones andaluzas confirman un comportamiento clásico de los electores: los trasvases de la derecha a la izquierda o viceversa son raros, las elecciones se deciden por las transferencias de voto en el interior de cada bloque y por ganarse a los votantes recién llegados.