Las rupturas del Brexit

Un partido roto, un gobierno roto y una nación rota. Así describe hoy el periódico The Guardian la situación de Reino Unido tras el acuerdo del Brexit. Y eso que tanto Theresa May como Bruselas han dicho en las últimas horas que es la mejor salida posible.

Un partido roto, un gobierno roto y una nación rota es el resultado de someter a un país a un referéndum con el dilema de SÍ o NO en un escenario muy polarizado como era el británico a la hora de decidir hace dos años si quedarse en la Unión Europea o marcharse. Obligar a elegir entre SÍ o NO tras una campaña de mentiras y cuentos edulcorados que pintaban la ruptura como la antesala del paraíso.

Theresa May consiguió anoche el apoyo de su gabinete tras una larga y tormentosa reunión y hoy acude al Parlamento donde no lo tiene nada fácil pero al menos, no votan de momento. Así que patada para adelante hasta la votación de sus señorías que será en el mes de diciembre.

Y ahora empieza también el escrutinio del texto por parte de las capitales europeas. Y en lo que respecta a España, hay un asunto crucial, que es Gibraltar y el futuro de los miles de andaluces que cada día trabajan en el peñón. El acuerdo incluye un protocolo específico, negociad entre Madrid y Londres, que dice que los trabajadores van a poder atravesar la frontera libremente y que tendrán los mismos derechos que hasta ahora a un lado y al otro de la verja.

Además, obliga a Gibraltar a subir los impuestos del alcohol y la gasolina. Aunque en el caso del tabaco, solo sugiere esa subida. Veremos si sirve para atenuar el contrabando.