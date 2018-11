"Nos cuesta ayudar a las personas en silla de ruedas"

"La semana pasada, al leer la noticia del chofer de autobús en París que desalojó el bus ante la insolidaridad de los pasajeros que no ayudaron a una persona en silla de ruedas, volví a sentir una enorme tristeza. Tristeza al comprobar cómo nuestra sociedad cada día se vuelve más insolidaria encerrándose en si misma y olvidando el valor de la ayuda a la persona que la requiere. Mi infancia estuvo marcada por la enfermedad de mi hermano mayor afecto de una discapacidad motora y cómo me enriqueció compartir su lucha por ser independiente ; ya de adulta la misma situación con mi madre , su lucha y mi propio aprendizaje ante la vida", nos cuenta Celia. "En 40 años siento que no hemos aprendido lo suficiente. No hemos aprendido que la silla de ruedas es su herramienta, y son sus piernas. Nos cuesta ayudar, sobre todo si no nos piden ayuda", describe.

