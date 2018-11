Jordan Peterson, que se encuentra en España presentando libro, ha encontrado un nicho de mercado estupendo que es el del macho desconcertado. El macho desconcertado es el macho alfa que no sabe si se acostumbrará a beta. Su lema es "Es que ya no se puede hacer ni decir nada". Se confunde como siempre la pérdida de privilegios con la pérdida de derechos, y los resultados son catastróficos: por ejemplo, le dice a El Mundo que si a los hombres a la fuerza los acercamos al fascismo. La experiencia dice que si los masculinizamos, también. Yo no creo en las enmiendas a la totalidad y a mí Peterson me parece que dice cosas muy interesantes. Pero a alguien que sabe tan bien qué le hace falta a los chicos, lo que les queda bien o les queda mal, alguien que confiesa que los chicos se acercan con lágrimas en los ojos a decirle gracias, a alguien que atiende a chicos solos y desaconsejados y les hace crecer la autoestima, en Vigo lo ponen de jefe de la planta Hombre de El Corte Inglés, no en gurú.

