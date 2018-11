Ni Maluma, ni Becky G ni el último single de Operación Triunfo. Por primera vez en muchos años la canción más escuchada en Spotify no es reguetón, sino uno de los grandes éxitos que encumbró a Queen, Bohemian Rhapsody.

Para analizar esta canción y llegar a entender sus seis actos y cómo se compuso hablamos con Danny Gómez, un apasionado seguidor de Queen que ha participado en el musical "We will rock you" y ha dirigido "Freddie for a day". Él compara el éxito de Freddie Mercury con el clásico de Cervantes. "Bohemian Rhapsody es El Quijote del rock", asegura.