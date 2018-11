El superhéroe póstumo de Stan Lee

A lo largo de su extensa carrera, la leyenda de los cómics Stan Lee creó más de 60 superhéroes para el universo ficticio de Marvel. Desde algunos tan populares como Iron Man, Spiderman o Thor hasta otros menos conocidos como El Alto Evolucionador, Blastaar o Rayo Negro. Superhéroes que han asombrado a millones de niños (y no tan niños) de todo el mundo, que han hecho de Marvel una de las editoriales de cómics más populares de la historia.

Hasta el final de sus días, Stan Lee ha estado trabajando en la creación de nuevas historias y nuevos personajes con el objetivo de llegar a las nuevas generaciones de niños y niñas. A pesar de superar con crecer la edad para jubilarse, el editor de cómics reconoció que dejar su trabajo supondría para él una condena, por lo que ha estado involucrado en el proceso creativo de Marvel hasta este lunes, cuando fallecía a los 95 años de edad.

Descubriendo a Dirt Man

El editor de cómics estadounidense fallecía este lunes dejando así huérfanos a un gran número de héroes y heroínas. Sin embargo, se guardó un último as bajo la manga. En declaraciones al portal TMZ, la hija del legendario Stan Lee, Joan Celia Lee, ha dado a conocer que estaba trabajando junto a su padre en la creación de un nuevo héroe, el último del famoso editor: "Hemos estado trabajando en un personaje llamado Dirt Man. Es el último angelito que hemos escondido"

A pesar de que no ha revelado ningún detalle sobre este nuevo héroe, Joan Celia Lee ha asegurado que no tendrá nada que ver con lo anteriormente visto: "Toda mi vida intenté convencer a mi padre para que hiciera un personaje conmigo. Ahora estábamos trabajando en un personaje llamado Dirt Man. Le dije, 'papá por favor, no quiero nada estrepitoso, nada de acero ni nada de eso. Vamos a ensuciarnos un poco, creemos a Dirt Man".

El futuro del personaje

A pesar de que el personaje todavía no está listo para pasar a la acción, la hija de Stan Lee ha asegurado que le gustaría que Dirt Man llegue a la gran pantalla en un futuro. Por esa misma razón, Joan Celia Lee reconoce que continuará trabajando en el superhéroe con el objetivo de homenajear a su padre. Por lo tanto, Dirt Man será el primer héroe póstumo de Stan Lee.

Lee también aprovechó la entrevista para dar a conocer el nacimiento de la Stan Lee Childhood Literacy Foundation. Una nueva fundación, de alfabetización infantil, que tiene como objetivo mostrar a las nuevas generaciones los secretos de la lectura y la escritura: "La importancia de la palabra escrita no debe ser subestimada". En definitiva, la obra de Stan Lee continúa más allá de su vida.