Existen verbos asociados al aprendizaje que ojalá usáramos más. Verbos que parece que se nos olvidan de lo poco que los practicamos, dando por hecho que no sirven para nada. Cuestionar, por ejemplo. Pocas cosas más efectivas que analizar hasta la extenuación, proponer las razones, las pruebas y los fundamentos de cada verdad absoluta. ¿Por qué? Porque, lo mismo, no todo está tan claro como creemos.

Pondríamos encima de la mesa las razones que nos llevan a decidir tener sexo con alguien o a desear una pareja para toda la vida... A veces, no cuestionamos lo suficiente a nuestros amantes. Y nos vendría mucho mejor si supiéramos de verdad que queremos estar ahí donde estamos. Así sabríamos si es mejor que volvamos a meternos en esa cama. O si compensa buscar las horas que le faltan al día para pasarlo con una determinada compañía. Ojalá enseñáramos en la escuela que el amor romántico no se sostiene. O que los amigos son difíciles de mantener.

No se trata de censurar, que no deja de ser reprobar, corregir y hasta prohibir. Se trata de cuestionar, comparar y elegir. A veces se me nota demasiado, pero tampoco me importa mucho. Me gusta que las personas con las que comparto mi vida, sea en el ámbito que sea, tengan claro que estamos juntos porque sabemos que eso es lo que queremos. No me conformo con cualquiera. No me acostumbro tan fácilmente. Y espero que los demás me comparen con quien consideren.

Poner en duda a un amante no es eliminarlo. No se eliminan amantes tan fácilmente... Pero si te pongo en duda ambos sabremos si ha sido tan bueno que yo me cruzara en tu vida...