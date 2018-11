Modric sobre Solari: "Su llegada nos ha venido muy bien"

Luka Modric ha hablado para los medios tras la victoria de su selección frente a España (3-2) en este partido de UEFA Nations Cup. El del Real Madrid se ha referido a su nuevo entrenador, Solari, diciendo que: "Su llegada nos ha venido muy bien".

"Desde que llegó (Solari) empezamos bien. Su llegada nos ha venido muy bien y ojalá que podamos seguir así", afirmó el centrocampista del Real Madrid.

Sobre el partido, ha alabado el juego de 'La Roja' y no piensa que haya estado mal el conjunto de Luis Enrique: "Hemos ganado a una selección grande, como es España. Yo lo vi muy bien, que han puesto dificultades en el segundo tiempo, en el primero no tanto, pero a mí me gusta España, aunque con toda la fuerza y duelos nos lo merecíamos".

Sobre su estado de forma ha reconocido que no está al 100%, pero si que cada día está mejor: "Me siento mejor día a día. Es cierto que volví después del Mundial muy pronto y sin pretemporada. En los últimos partidos me siento mejor físicamente y eso es importante. El juego va a llegar seguro, solo tengo que mejorar físicamente".

A pesar de tener mucho cariño a España, no tiene intención de hacernos ningún favor: "Nosotros vamos a ir a intentar ganar, queremos, no empatar (risas)".

"Sobre Balón de Oro yo estoy muy orgulloso de poder ser candidato. Si no gano la vida sigue y no me va a cambiar nada, ni en el año que ge tenido, ha sido el mejor de mi carrera", concluyó Luka en relación a las palabras del presidente de la Federación Croata, Davor Sucker, que afirmaba que sería una injusticia que no lo recibiera el '10'.