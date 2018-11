Manu Carreño: "A esta España le falta algo"

España perdió ante Croacia y su pase ahora depende de un empate entre Inglaterra y Croacia el domingo. Tan sólo con un empate en Wembley España estará en la Final Four de esta recién estrenada Liga de Naciones. El resto no vale.

Sobre esta España de Luis Enrique opinó anoche en El Larguero Manu Carreño. "Parece que el efecto Luis Enrique, que llegó con tanta energía, vigor y entusiasmo, ante Croacia he visto cómo ha perdido su efecto como la gaseosa", comenzó Carreño.

"A mí me ha sorprendido ver a varios jugadores no tener la misma actitud que muchos de los jugadores de Croacia. Llámalo cansancio, llámalo motivación, llámalo lo que quieras. Pero ese entusiasmo que Luis Enrique ha puesto desde el minuto uno y que se ha transmitido en los partidos, hoy no lo he visto. Es verdad que la segunda parte ha sido algo mejor pero la primera ha sido para olvidar", continuó.

"Es cierto que hemos perdido ante la subcampeona del mundo, Croacia, pero a esta España le falta algo. Tenemos que empezar a asumir quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos. Conviene saberlo porque no es lo mismo tener al mejor portero del mundo que tener a De Gea, ni tener a los dos mejores centrales del mundo, Ramos y Piqué, que tener a uno solo y además en un mal momento, ni tener el centro del campo que teníamos y el que tenemos", finalizó.