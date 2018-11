Mariño: "Aunque no sea una respuesta popular, sí firmaría perder mañana y ganar los próximos doce partidos"

Juan Antonio Anquela y Diego Mariño han estado en los micrófonos de El Larguero analizando el derbi asturiano que enfrentará al Real Oviedo, ante el Sporting de Gijón en la duódecima jornada de la Segunda División española.

"Faltando tan poco para un momento tan importante es difícil estar tranquilo, pero no tengo dudas, porque si tengo dudas no duermo", ha dicho Anquela sobre el partido.

"Ninguno de los dos equipos llegamos al derbi en buen momento, aunque nosotros venimos de perder y ellos de empatar. A nosotros nos avala la trayectoria de nuestro juego. Si estamos jugando bien, esto tiene que cambiar. Estamos bastante cerca de ganar muchos partidos", ha dicho sobre el momento en el que ambos conjuntos llegan al encuentro.

El entrenador a restado importancia a la posibilidad de que su puesto esté en juego en el partido del próximo sábado. "No sé si en el derbi está nuestro puesto en juego, no depende de mí. Nosotros tenemos que trabajar para conseguir lo mejor para nuestro equipo", ha dicho, añadiendo que se siente apoyado por los jugadores. "No tengo duda de que los jugadores están conmigo, pero eso hay que plasmarlo en el campo", nos cuenta.

"Alomejor el fútbol un día me manda a casa, pero me iría con todo el dolor de mi corazón, mi vida es el fútbol. Cuando las cosas van mal se recurre al entrenador, aunque no deba ser así, pero mi lema es pelear hasta el último minuto es pelear hasta el último minuto", añade Anquela.

El míster ha hablado del encuentro y de lo que significa tanto para él como para la ciudad. "Espero un partido duro. Va a ser una fiesta de las dos aficiones. Espero un partido de Segunda División, donde nadie regala nada", comenta. "El derbi asturiano es un sentimiento, aquí la gente lo vive con amor y con pasión. Nosotros llevamos mucho tiempo sin jugar partidos contra rivales tan grandes", añade Anquela.

Mariño, con ganas de revancha

El capitán y portero del Sporting Diego Mariño también ha hablado del partido en los micrófonos de El Larguero.

El jugador comenta que se habla más de este partido por ser un derbi y que es muy especial jugarlo. "Es el partido con más rivalidad que he vivido. Es el más bonito y más intenso. Hay ganas de revancha y de hacerlo bien", ha comentado.

El año pasado, el Sporting encadenó una racha de doce partidos sin perder tras caer contra el Real Oviedo. El jugador ha sido cuestionado sobre este hecho y sobre si firmaría el mismo resultado. "Aunque no sea una respuesta popular, sí firmaría perder mañana y ganar los próximos doce partidos"