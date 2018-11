¿Inseguridad o cálculo? El presidente Sánchez insiste, ahora por boca de la ministra portavoz Celaà, en que si no hay presupuesto no convocará elecciones. La obligación de un gobierno, dice, es aguantar. Yo más bien pensaba que era gobernar con apoyos suficientes para una acción efectiva. ¿Pero realmente está seguro Sánchez de que el tiempo juega a su favor? Es cierto que la rabia del PP es su mejor aliado, pero tengo la sensación que según las señales que emitan las elecciones andaluzas, el presidente podría cambiar de opinión.

El gobierno emprende la primera medida efectiva para la exhumación de Franco: instar a la ministra de Justicia a los trámites necesarios para el acceso al Valle de los Caídos a tal efecto. O sea que se acerca el momento en que cada uno se irá retratando. Leo una entrevista a Ian Gibson en eldiario.es: “Con Franco la derecha de este país no tiene rubor ni vergüenza: son incapaces de aceptar lo que pasó aquí”.

“Es bueno para la justicia que usted deje de poner sentencias”, así se lo ha espetado Carlos Rojas, portavoz del PP, al juez De la Mata que formó parte del Tribunal de la Gurtel, propuesto ahora para el Consejo General del Poder Judicial. La derecha no perdona y su idea de la independencia judicial es función de cómo le va en el baile. Con declaraciones como esta, con las noticias que van emergiendo sobre los esfuerzos del PP para encubrir sus tramas de corrupción, se entiende mejor la resistencia de Rajoy a asumir las responsabilidades políticas por la corrupción del partido que lideraba. Hasta el punto de preferir que el PP perdiera el poder.

Cuando Artur Mas en 2006 firmó ante notario que si ganaba las elecciones catalanas no pactaría con el PP, la derecha se subía por las paredes. Josep Piqué, llegó a hablar de pantochada (y seguramente tenía razón) Artur Mas ha encontrado un imitador en Andalucía: Juanma Moreno, el descolorido candidato del PP, ha firmado ante notario el compromiso de no pactar en ningún caso con Susana Díaz. Todo el mundo lo daba por descontado. Y probablemente Susana Díaz sea la primero en no tener interés alguno con tal aliado. Tengo la impresión que en un punto coincidirán Mas –el modelo- y Moreno –la copia: en la derrota.