Nací en Madrid, y siempre he vivido en esta ciudad donde antes que yo nacieron mis padres, donde vivieron mis abuelos, donde murieron casi todos mis bisabuelos. La conozco muy bien, porque la he pensado mucho. Llevo treinta años escribiendo sobre Madrid, un caos misteriosamente ordenado donde, cada cierto tiempo, se produce el milagro de la resurrección. Nada es tan peligroso como dar por muerta a esta ciudad con vocación de Ave Fénix, y ahora, justo ahora, deberíamos ser más conscientes de eso que nunca. Pero resulta que no. Porque ahora, justo ahora, cuando los progresistas madrileños que sufrimos tanto, durante tantos años, creíamos que íbamos a seguir siendo felices, nos vemos obligados a afrontar una crisis de la especie más desalentadora. La única respuesta posible es evidente, pero me voy a dar el gusto de decirla en voz alta. Manuela Carmena es lo mejor que nos ha pasado a los madrileños en muchos años, una alcaldesa tan admirable que, con todo lo que yo amo a esta ciudad, ni siquiera estoy segura de que se la merezca. Quiero hacer constar que estoy hablando de amor, la mejor gasolina electoral que existe. Frente al amor, ni las primarias, ni los estatutos, ni los códigos éticos, ni el ajedrez político, tienen sentido alguno. Manuela ha reinventado esta ciudad, la ha recreado y nos la ha devuelto. Por muy bellas palabras en las que se apoye, cualquier maniobra que llegue a dificultar su reelección como alcaldesa será una afrenta para miles de madrileños que no la olvidaremos, y no la perdonaremos nunca.

