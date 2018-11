Un entierro convalida tres misas

El Nadie Sabe Nada de esta semana tiene un F.I. ('Falso Inicio' para los no iniciados) fuera de lo común, donde lo común es la Sala Lola Membrives y fuera es, en otro sitio. Y ese otro sitio es un bar. Pero no un bar cualquiera, no. Un bar de película. De película pero de serie. Bueno, míralo tú mismo/a. Una vez ya en programa, Andreu Buenafuente y Berto Romero entran en una espiral necrológica imparable hablando de muertes, entierros y misas. Y claro, como no podía ser de otra manera, nace Necródotas, la nueva sección de No Somos Nadie.

