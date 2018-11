Los alimentos ecológicos no son más que una buena campaña de marketing

Lo natural, por el simple hecho de serlo, no es mejor ni más sano que aquello que no lo es. Como tampoco la química, por muy artificial que pueda sonar la palabra, es antinatural. Aunque parece lógico, nuestro comportamiento como consumidores no rema en este sentido. Según el último Eurobarómetro publicado sobre los riesgos relacionados con los alimentos, en el año 2010, los ciudadanos de España (y también del conjunto de la UE) creen que el principal riesgo de sus alimentos son los residuos de pesticidas y las sustancias químicas. Sin embargo, a menos de la mitad le preocupa la obesidad, una de las mayores alertas sanitarias de nuestro tiempo. Datos como este permiten hacernos una idea del contexto en el que los alimentos ecológicos se han convertido en una moda.

Si los productos derivados de la agricultura ecológica son o no más saludables que los de la agricultura tradicional parece una pregunta eterna para la que jamás encontraremos respuesta. Sin embargo, sí la hay. A día de hoy, ningún estudio ha presentado evidencias científicas de que los alimentos ecológicos reporten algún beneficio extra a nuestra salud. Es más, en ocasiones su menor control ha provocado que supongan un problema sanitario, y sus principios éticos sobre el respeto al medioambiente, la contaminación o el transporte no siempre se cumplen. Nos lo ha contado el químico y divulgador Jose Miguel Mulet, profesor de Biotecnología y autor de libros como "¿Qué es comer sano?", "Medicina sin engaño" o "Los productos naturales, ¡vaya timo!".