Ana Marcos y el techo de cristal de la crítica gastronómica

A veces parece que en España solo haya dos críticos gastronómicos —los dos hombres, por supuesto—, pero no es así, en absoluto. La periodista Ana Marcos lleva más de 30 años visitando restaurantes y escribiendo sobre ellos.

Actualmente publica en El Economista pero antes pasó por El País, Diario 16 o la revista Vino y Gastronomía. Tres décadas en las que ha vivido muy de cerca una revolución en la alta cocina y otra en las bodegas. Pero el aprendizaje nunca cesa y Marcos, emocionada por descubriemientos recientes, como la viticultura heroica de Asturias o el restaurante Manero de Alicante, se siente afortunada por ello.

Explica, sin embargo, que a diferencia de lo que mucha gente cree, la crítica gastronómica no solo consiste en comer y beber. "Muchas veces te sientes defraudada, yo diría que la mayoría las veces. Y otras te quedas con la sensación de que has perdido el tiempo o de que te has destrozado el estómago. Así que, partiendo de la base de que esto es una maravilla, tenemos que viajar constantemente y eso es duro".

Las mujeres del sector, además, cuentan con una dificultad añadida: "Le llamamos techo de cristal porque es transparente y no se percibe a simple vista, pero en realidad es como una plancha de hierro de 10 metros de grosor. Esto, en el fondo es una lucha de poder y la gente no lo suelta fácilmente, pero vamos a hacer ruido... ¡y ya era hora! Las mujeres estamos en un momento crucial".

Ana Marcos forma parte del colectivo Mujeres en Gastronomía, fundado esta misma semana en Valencia. Un movimiento que, según explica, algún colega reaccionario ya ha calificado de "aquelarre" y que, en su opinión, "requiere una concienciación por parte de todos, también mujeres, porque algunas son machistas".

La crítica de El Economista ha vivido multitud de experiencias discriminatorias: "Dan por hecho que eres la novia y, cuando logras integrarte en la conversación, se dan cuenta de que eres periodista, pero siguen a lo suyo, te anulan y no te dan voz... Por suerte la vida laboral me ha recompensado, pero me he tenido que esforzar mucho más que los hombres, ¡eso sin duda!".

A solo unos días de la presentación de la Guía Michelin 2019 asegura que los periodistas "hacen porra todos los años y todos los años se equivocan", pero ella no esconde que restaurantes como Coque, Santceloni, Mugaritz, Disfrutar, Les Cols, Atrio o Dani García se merecen ya la tercera estrella.