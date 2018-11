Sexualidad sin cabeza ni corazón

Existen mujeres que no tienen derecho a participar en un concurso de belleza. Mujeres que no pueden pasear su feminidad por más que la irradien sin hacer absolutamente nada. Hay mujeres a las que se les exige tener un determinado órgano entre las piernas para no faltarles al respeto. Mujeres que tienen casi que suplicar por que cualquier botarate las considere lo que son: un pedazo de hembras.

Eso es lo que le pasa cada día a muchas personas transexuales. Y en especial a las que dan la cara. Ángela Ponce es nuestra preciosísima candidata a Miss Universo, pero hay quien ha decidido que no merece ser tratada como lo que es, cumpliendo la sentencia de su condena. Mal que les pese a todos esos tránsfobos de mierda, no será una vulva la que determine la feminidad de nadie. Una Miss Venezuela que se quedó a medias hace unos años, opina que Ángela no puede jugar en la primera división de los concursos de belleza. Miss Perú 2018 opina parecido. Y, como ellas, un montón de personas, incluyendo a los políticos que impiden que la ley integral de la transexualidad sea una realidad de nuestro sistema jurídico. Ángela se la juega en Miss Universo, hay otros que se la juegan cada día con su propia decencia.

Una mujer no siempre nace con vulva. Pero siempre sabe que es una mujer. A ver cuántos tienen tan claro el tipo de persona que son. Escuchando sus argumentos, parece que ni siquiera conocen el órgano que determina nuestra identidad de género. Debe de ser que no tienen ni cabeza ni corazón.

Escucha el programa completo: