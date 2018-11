Luis Enrique: "No hemos sido inferiores a Inglaterra y a Croacia claramente"

Luis Enrique ha estado en zona mixta analizando la victoria de su equipo ante Bosnia por 1 - 0 gracias a un gol de Brais Méndez en el 78' y hablando del momento en el que se encuentra el combinado nacional.

El técnico ha reconocido que la lesión de Jonny Otto parece importante y ha hablado de como ve al equipo. "Lo mejor es que el equipo hace bastantes de las cosas que esperaba que se hicieran a estas alturas, no me esperaba tanta rapidez para coger todas esas cosas. Lo mejor supera claramente lo peor, ha dicho el asturiano, que ha reconocido que siempre hay cosas que mejorar.

"Los que han debutado lo han hecho de forma fantástica. Han demostrado que pueden seguir viniendo a la selección, que tengan esa media de edad me parece maravilloso. Rejuvenecer la seleccione era uno de los objetivos. Hay jugadores a las puertas que pueden venir", ha dicho sobre los debutantes.

El entrenador también ha hablado sobre la no clasificación para la Liga de las Naciones. "Cuando llegas a una ultima jornada en la que no dependes de ti, te lo esperas. Al final vimos opciones de estar ahí, pero Kane marcó gol. Hemos estado muy bien en los primeros partidos, pero en el tercero fuimos perores. No creo que fuéramos perores a Inglaterra y a Croacia, estoy satisfecho de lo que he visto", ha sentenciado Luis Enrique.

Noticias relacionadas Un solitario gol de Brais Méndez da la victoria a una España gris