El zar que mató a su nuera porque no le gustaba cómo iba vestida

Como ciudadanos del siglo XXI, de las pocas cosas que se nos exigen es ir a trabajar y pagar nuestros impuestos. No son actividades que den para muchas novelas, la verdad. Pero tampoco dan para mucho drama, y eso sí que es de agradecer.

O si no, miremos el caso que nos ocupa hoy. Iván el Terrible era un monarca ruso siglo XVI que hizo lo típico que se esperaba de un rey de la época. Amplió sus territorios, mató a sus enemigos, amplió los territorios de la corona… De hecho, fue el primero que asumió el título de Zar, que no quiere decir otra cosa que César, para remarcar la amplitud de sus dominios. Pero todo esto serviría de poco si no dejaba un heredero capaz de consolidar sus logros. Iván tenía ese heredero. O mejor dicho, lo tenía hasta el 19 de noviembre de 1581. Ese día, Iván hizo honor a su sobrenombre. Al ver a su nuera vestida de forma que el consideró “poco modesta”, le pegó una paliza, haciendo que perdiera el hijo que estaba esperando. Su hijo, que también se llamaba Iván, no se lo tomó muy bien y fue a pedir explicaciones a su padre. Y este le respondió metiéndole tal paliza que lo mató.

El propio zar murió pocos años después, y dejó su otro hijo como heredero. Un chico que ni estaba preparado ni tenía el carácter adecuado para el puesto. ¿Conclusión? Se desmoronó la dinastía y empezó un periodo conocido como la Época de la Inestabilidad o Periodo Tumultuoso.

En definitiva, que vivir en 2018 tiene muchas desventajas, pero es preferible que ser un zar ruso del siglo XVI. O el hijo de un zar ruso un 19 de noviembre de 1581.

