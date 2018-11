Iker Casillas está entre los tres mejores porteros españoles sin duda

¿Está De Gea en su mejor nivel? No. ¿Me lo cargaría como titular de la Selección? Me cuesta mucho. Probablemente porque tampoco haya un recambio, con todo el respeto para Kepa.

Yo lo que espero es que De Gea cambie. Pero eso es lo que llevamos pensando desde antes del Mundial, que nos dejaba dudas, en el Mundial ya ni te cuento y después empieza con las mismas dudas.

No es un portero que transmite mande. Y ya tiene una edad, una experiencia y unos galones para hacerlo. Pero no es un líder en el campo como no lo es fuera del campo. Ni en el vestuario. Es un tipo que cumple y ya está.

Es un porterazo que está entre los cinco mejores del mundo pero no está bien y transmite dudas. Entoces, ¿qué hay que hacer con De Gea? ¿Sentarlo para poner a Kepa o tirar de Casillas?

Mi opinión sobre Casillas es que está entre los tres mejores porteros españoles sin ninguna duda ahora mismo. ¿Sólo lo deportivo vale para hacer una lista? Cada uno que piense lo que quiera, pero todo debería empezar con una charla entre el seleccionador y el propio Casillas. Porque lo que se filtró primero con Del Bosque y luego con Lopetegui es que para tener a Casillas de suplente es mejor no tenerlo.

Yo creo que al final cuenta más esto que lo puramente deportivo, pero para los que hablan sólamente de lo deportivo ¿Casillas está entre los tres mejores porteros españoles? Para mí sí. Ahora si me preguntáis qué haría, yo seguiría dejando a De Gea. No está bien pero para mí es uno de esos puestos que en los que me cuesta mucho cambiar