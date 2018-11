Vamos a hablar de uno de nuestros derechos fundamentales: el derecho a huelga de los trabajadores, que recoge la Constitución en su título primero. Hoy, aquí en España, han ido a la huelga jueces y fiscales. Los funcionarios de prisiones retomaron la huelga el sábado después de dos jornadas de paro en octubre. Y los médicos residentes del 12 de Octubre, en Madrid, han convocado huelga a partir del día 26 por falta de supervisión.

Lo primero, al diccionario. Un par de definiciones: Interrupción colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar ciertas condiciones o manifestar una protesta. Y una segunda: forma de protesta de los trabajadores consistente en el cese del trabajo hecho de común acuerdo con el fin de conseguir mejoras laborales o sociales.

Pero lo bueno de esta palabra es su etimología. Huelga es una palabra derivada del verbo holgar, que significa "descansar, estar ocioso” y holgar viene de folgar, de latín "follicare" "resollar, jadear", se refiere al que se detiene para tomar aliento; a descansar por necesidad después de una gran fatiga. También de ahí viene la palabra vulgar "follar", esa necesidad de tomar aire después de una fatiga. Y de holgar también derivan otras palabras como holgazán, el que disfruta del tiempo de descanso.

¿Cuál es la primera huelga de la historia, o cuál se cree que es? No se sabe si es verdad o no, pero se cree que fue en el 1152 antes de Cristo. En el reinado de Ramsés III, cuando un grupo de artesanos se negó a trabajar en El Valle de los Reyes, reclamaban el salario que no habían recibido durante un mes, cuentan que hicieron una sentada en la puerta del tempo y después de tres días de huelga, consiguieron 50 sacos de trigo.

Fuera de España ¿cuáles han sido las huelgas más importantes de la historia? Los historiadores coinciden en dos. La primera sería la que luego dio paso al día del Trabajador. En 1886, huelga en las fábricas de Chicago, se llegaron a movilizar 350000 trabajadores, pedían una jornada laboral de ocho horas; en uno de los discursos un desconocido tiró una bomba, al final murió un agente de policía, 38 obreros muertos y 100 heridos. Y la segunda sería el origen de la Revolución Rusa, enero de 1905, campesinos, obreros y la clase media se unieron para protestar contra Nicolás II y exigir mejores condiciones laborales. Hubo centenares de muertos en una marcha que llegaba al palacio de invierno, es lo que se llamó el domingo sangriento.