Todos los sondeos indican que el PSOE volverá a ganar en Andalucía y reaparece la vieja pregunta: ¿cómo es posible después de casi 40 años? Una pregunta respondida siempre de manera demasiado rápida por pereza intelectual o por mala fe.

No se considera más explicación que las dadivas y los subsidios con los que los socialistas sobornan a los andaluces los cuales como sabemos son parásitos de nacimiento. Se desdeña cualquier acierto, cualquier aportación, cualquier mérito del tipo que sea, que los ha habido sabido naturalmente y que también puntúan, y tampoco se analiza ese fondo de identificación entre Partido Socialista y Comunidad que merecería ser estudiado sin prejuicios y con detenimiento porque tiene muchos más pliegues de lo que parece.

Por otra parte, se ignora siempre una de las principales razones de la permanencia socialista: la ineptitud del PP. Porque ese PP andaluz de descomunal incompetencia es el otro gran misterio político de Andalucía. Que en 40 años no haya sido capaz de construir alternativa, ni siquiera cuando gobernaba en España con mayoría aplastante, que ha perdido hasta cuando ha ganado por su incapacidad para aliarse con alguien es algo que se comenta de pasada pero que también es una proeza digna de ser examinada con atención. Cuarenta años sin embrión de proyecto político ni asomo de autocrítica. Ciudadanos y Podemos en muchísimo menos tiempo se han perfilado mejor. Javier Arenas debería explicarnos el secreto de ese arte para no dar una. Po eso escucho ahora con mucha atención los mensajes de Pablo Casado con su extenuante gira andaluza por ver si observo alguna novedad. Por el momento no.