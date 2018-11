El Gobierno sin presupuestos va del jogo bonito al catenaccio. Se empezó intentando agradar y saliendo a dejarse ver, y va a terminar con todos los ministros colgado de la portería para aguantar el resultado a cero. Esto pasa mucho también en la vida, pero a veces no hay más remedio. La suerte que tiene Pedro Sánchez es que es ideológicamente promiscuo, así que tiene muchos registros. Gobernar sin presupuestos es una de las cosas que dijo que un Gobierno no podía hacer sin convocar elecciones anticipadas, así que lo natural es que lo haga. Se puede predecir el futuro en los posos del café o se puede ir directamente a escuchar lo que decía Sanchez de algo. Hay una metáfora de este tiempo político. Miguel Noguera cuenta la historia de un hombre que está en el baño, y no puede salir porque el mundo está ocupado.

