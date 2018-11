Gustavo Machín: "Cuba no renuncia al comunismo pero vivimos en el momento que vivimos"

El próximo jueves el presidente del Gobierno Pedro Sánchez viaja a Cuba y esta vez no abusamos si decimos que es una visita histórica porque es el primer viaje oficial de un jefe de Gobierno español a la isla en 32 años. Felipe González lo hizo en 1986 y hasta hoy porque Aznar visitó La Habana pero para una cumbre iberoamericana

32 años desde la última visita oficial de un jefe de Gobierno español a Cuba, pero no 32 años de ausencia de relaciones, ¿no?

Por supuesto que no. Yo pienso que las relaciones de Cuba y España tienen profundas raíces familiares, culturales, económicas, comerciales… Nno somos dos países ajenos uno al otro ni tampoco nuestros pueblos son ajenos uno al otro. Yo pienso que siempre hemos estado muy juntos, siempre hemos compartido mucho más de lo que nos pueda diferenciar.

¿Qué ha pasado en las relaciones hispano cubanas para este largo periodo sin la visita de un presidente de Gobierno?

Nosotros realmente siempre hemos cuidado nuestra relación con España, porque le tenemos un gran aprecio. Salvo el periodo en que se adoptó la posición común durante el Gobierno el Gobierno de Aznar, las relaciones han marchado por un buen por un buen camino. Que no haya ido un jefe de Gobierno español realmente si puede sorprendernos sobre todo a partir de esto fuertes vínculos que existen entre los dos

Algunas asociaciones empresariales nos decían hace algunas semanas que este vacío de tantos años se había traducido en una peor posición del sector comercial español en una Cuba en movimiento. ¿Esta visita de Sánchez puede cambiar eso?

España es nuestro primer socio comercial en la Unión Europea y es nuestro tercer socio comercial en todo el mundo, pero España puede jugar un papel mucho más importante en los proyectos económicos cubanos. Es verdad que existe una potencialidad grande para el empresariado español para participar en las transformaciones económicas y sociales que estamos viviendo. Pero yo te diría que siempre la economía debe estar acompañada de la política

Este viaje tiene un marcado carácter económico -así lo cuenta la Moncloa- pero me imagino que la política no estará ausente

Esta visita lo que va a confirmar es el buen estado de las relaciones que existen entre los dos países. Y también viene a confirmar de que realmente Cuba importa en España

¿Ha tenido que ver algo el cambio de Gobierno en España para ese buen estado de las relaciones?

Para nosotros las relaciones siempre fueron estables excepto durante el periodo de Gobierno de Aznar, cuando él optó por una política agresiva hacia Cuba. Con el Gobierno de Rajoy se adoptó el nuevo acuerdo de diálogo político de cooperación entre Cuba y la Unión Europea y además durante el Gobierno de Rajoy Cuba pudo renegociar su deuda con el Club de París. Y fueron acciones favorecidas por el Gobierno español

Usted tuvo un papel muy destacado en las negociaciones que permitieron el famoso deshielo que alumbraron un tiempo nuevo en las relaciones de Cuba con Estados Unidos. La llegada de Donald Trump hasta qué punto ha modificado esas relaciones?

Realmente ha modificado grandemente la aproximación que se había logrado con el Gobierno de Obamos en el que encaminamos un proceso hacia la normalización de las relaciones entre los dos países. Donald Trump ha significado un retroceso en nuestros vínculos bilaterales. Muchas de las cosas que avanzamos han sido detenidas y además se ha recrudecido el bloqueo económico comercial y financiero contra Cuba

¿Qué papel debe juzgar Cuba en la crisis que está viviendo Venezuela?

Nosotros como país estamos apoyando el diálogo como única solución de los problemas de los venezolanos. Los pueblos deben ser capaces de resolver sus problemas sin interferencia exterior. Tengan en cuenta que Venezuela está siendo objeto de un sistema de sanciones que casi lo está ahogando. Con Cuba pasó lo mismo al principio en los años sesenta cuando los EEUU decretaron el bloqueo económico y comercial contra Cuba. Por tanto la política de sanciones no ayuda para nada

¿Es Maduro la persona que debe comandar este momento de la historia de Venezuela?

Nosotros no interferimos en los asuntos internos de Venezuela. Quién dirige y quién es el presidente es decisión de los venezolanos. Es un país que ha ido a elecciones en múltiples ocasiones. El presidente fue elegido y yo creo que debemos respetar eso

¿Cuánto le preocupa esta crisis a Cuba?

Para nosotros Venezuela es un país amigo, un país en el que queremos que haya estabilidad pero además los problemas de Venezuela tienen amplia repercusión en el resto del continente. En la Cumbre de la Celac en La Habana, América Latina fue declarada una zona de paz y nosotros realmente apoyamos que América Latina continúe siendo una zona de paz

Cuba acaba de retirar su programa de médicos en Brasil. ¿Hasta qué punto puede desestabilizar el continente la llegada de Bolsonaro a la presidencia de Brasil?

Nosotros estamos terminando nuestra participación en el proyecto más médicos de Brasil que lo hacíamos a través de localización Organización Panamericana de la Salud. Las declaraciones del presidente Bolsonaro fueron altamente cuestionables porque se cuestionaba la profesionalidad de los médicos cubanos, lo cual para nosotros es inaceptable. Nosotros siempre hemos confiado en los pueblos que son los que tienen que decidir su futuro. Bolsonaro es verdad que representa una extrema derecha que hacía tiempo que en América Latina habíamos borrado pero hay que confiar en los pueblos

¿Cómo se va a definir Cuba en la nueva Constitución? ¿Cómo figurará el comunismo en el texto?

Nosotros nos vamos a definir como un país socialista de derecho. Un país que está construyendo una sociedad propia que nosotros llamamos social y de derecho.

¿O sea que el comunismo no figurará?

El texto de nuestra Constitución es muy realista, muy flexible y muy actual. Nuestro presidente dice que no estamos renunciando al comunismo pero estamos viviendo en el momento que estamos viviendo.

La Asamblea Nacional cubana ha rechazado todo este fin de semana una resolución del Parlamento Europeo en la que instaba a Cuba a avanzar en derechos humanos y libertades.

El Parlamento cubano rechazó contundentemente la resolución porque tergiversa la realidad cubana y manipula abiertamente el tema de los derechos humanos. Además es una resolución que va en contra de los principios del acuerdo de diálogo político y de cooperación que firmamos la Unión Europea y Cuba. Y por otra parte en nuestra opinión trata de obstaculizar la propia implementación de ese acuerdo.

Cuba tiene una democracia participativa y popular. Nosotros los cubanos somos contestatarios por naturaleza. Hay que ver la forma en que se está discutiendo el texto constitucional por el pueblo cubano y yo invito a cualquier país a que haga ese mismo proceso. Siete millones de cubanos han expresado su opinión, un millón trescientos mil cubano que radican en el exterior también han tenido la oportunidad de expresar su derecho. Si eso no es democrático, si eso no es libertad de expresión realmente yo no sé qué podemos hacer… Salvo que sea una maniobra que sea una maniobra para que este acuerdo o no se aplique

¿Y cuándo lo dice Amnistía Internacional?

El tema de los derechos humanos en Cuba es un asunto bastante manipulado, ya sea por Amnistía Internacional u otras organizaciones. Somos un país que protegemos y garantizamos los derechos humanos. Somos un país bajo un bloqueo, un país agredido, un país en que Estados Unidos entre 2011 y 2019 ha gastado más de 200 millones de dólares para destruir a nuestro Gobierno y nuestra estabilidad. Yo invito a cualquier país del mundo a ver cuál sería la reacción cuando potencias extranjeras o países extranjeros financian a una llamada oposición para desestabilizar el orden político constitucional, legal, económico, etc.

Cuando dicen que nosotros no podemos expresarnos libremente vea una esquina en Cuba y verá el nivel de debate, cómo es realmente libre.

El Gobierno socialista de Zapatero se trajo a España a disidentes cubanos encarcelados en el grupo de los 75. Muchos se han tenido que ir a Estados Unidos por la falta de oportunidades laborales que hay en España y otros se han quedado, pero todos denuncian que no se les permite volver a Cuba a ver a sus familiares o a retomar su vida allí. ¿Esto cambiará en algún momento?

Yo realmente no tengo conocimiento si realmente esas personas no puedan viajar a Cuba. En Cuba hay libertad de movimiento salvo que usted esté cumpliendo una pena o tenga pendiente un juicio, en el que normalmente como sucede en cualquier país su derechos están siendo limitados. Pero el resto pueden entrar y salir del país cuando ellos quieran hacerlo. Y la práctica lo demuestra

Lleva poco más de un año en España y se ha hecho un buen recorrido ¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

Lo que más me sorprende de los españoles es el amor tan grande que sienten por Cuba. Es increíble. Ha superado totalmente mis expectativas. Yo siempre supe que nosotros teníamos profundas raíces, pero realmente palparlo y ssentirlo en la práctica es una experiencia maravillosa. Es una simpatía genética, como un reflejo incondicionado. Donde quiera que uno llega y dice Cuba siempre hay una sonrisa, siempre hay una frase amable. Eso es lo que realmente importa en las relaciones entre Cuba y España. Yo soy de los que digo siempre que el pueblo cubano y el pueblo español merecen que las relaciones entre nuestros dos países sean las mejores del mundo, las más profundas y las más amplias.

A propósito, va el presidente del Gobierno pero todavía no tiene fecha la visita de los Reyes.

Nosotros le hemos extendido una visita al Rey Felipe VI aunque todavía no estamos trabajando en su concreción. Pero sí le puedo decir que la invitación está en firme y está abierta. Nosotros realmente esperamos que en algún momento el Rey Felipe VI pueda viajar a Cuba, un país que nunca ha visitado un rey español