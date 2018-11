"A ti te ha tocado la enfermedad de tu hijo para que nos vean"

Isabel Gemio es una referencia de la historia de los medios de comunicación de este país y también una madre entregada. Acaba de publicar un libro que es un homenaje a su hijo Gustavo y que se titula "Mi hijo, mi maestro". Se trata de una historia de amor y dolor, porque cuando solo tenía 23 meses descubrió que tenía una enfermedad rara e incurable. Hablamos de la distrofia muscular. "Cuando la vida te pone en un lugar en el que no esperabas, empiezas a preguntarte qué puedes hacer. Si tengo unos altavoces por dedicarme a esta profesión, como estar aquí contigo, si no hiciera algo dormiría peor" nos explica la periodista.

Nadie está preparado para soportar una noticia así. Gemio nos asegura que él es un maestro porque nunca se queja, siempre tiene una sonrisa y afronta la vida con una madurez que los que estamos sanos no solemos practicar. Aunque este libro supone abrir la vida privada suya y de su hijo a los ojos de los demás, cuenta con el permiso de Gustavo. "Yo no pierdo mi dignidad por contar la historia de mi hijo. Yo tengo ciertos privilegios y puedo darle todo lo que necesita para tener un bienestar. Hay madres y familias que no se lo pueden permitir. Hay tanto que conseguir para este colectivo que no podía ser egoísta y quedarme con mi pudor."

En el libro aprovecha para decirle al mundo que "esta es una realidad demasiado invisible para la sociedad." Es consciente de que algo así te suceda es como una lotería pero también que se investigan demasiado poco muchas enfermedades que afectan a millones de personas. "Me dicen los afectados que 'A ti te ha tocado para que nos vean'. Y es verdad, tengo que hacerlo".