Indencencia al desnudo

Ya supongo que no pasará nada, ¿eh?, porque estamos acostumbrados incluso a cosas más gordas, pero déjenme al menos que me exclame un poco, y que me indigne, por los mensajes que el portavoz del partido popular en el senado,

Ignacio Cosidó, ha enviado a sus compañeros a propósito de los cambios en el consejo general del poder judicial. “Ha sido una jugada estupenda”, esto es de lo más suave que aparece en sus WhatsApp, donde también asegura que “controlaremos la sala segunda del supremo –la sala de lo penal, la que juzga diputados, senadores y miembros del gobierno- la controlaremos –dice- desde detrás presidiendo la sala del 61”… que es la de los recursos. Está bien porque dice “presidiendo” como si el cargo fuera suyo, o del partido. Y añade un bonito mensaje para José Ricardo de Prada, el juez de la Gurtel, de quien apunta: “mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP”.

Lo más gordo de todo es que estos mensajes los envió para intentar apaciguar a sus compañeros de partido que estaban inquietos –cuando no directamente soliviantados- por el acuerdo con el PSOE para repartirse el poder en el consejo y nombrar a Manuel Marchena, presidente. Y lo más gordo aún es que para disculparse, hoy, ha invocado al socorrido: “es que me han entendido mal”, aunque al menos sí ha admitido que ese lenguaje coloquial “no sería el más apropiado”.

Pues yo de esto último discrepo, yo creo que este lenguaje franco, directo y claro –un pelín macarra también- es la mejor manera que tenemos los ciudadanos de saber cómo son, y cómo actúan, aquellos que nos representan. Y en este caso, como en tantos otros en que les han pillado haciendo lo que sea, yo utilizo el mismo lenguaje para decirles que dan asco. Y mucha rabia. Y que luego no se extrañen si la gente manda a tomar viento a los políticos. ¿Se me ha entendido, verdad? Pues eso.